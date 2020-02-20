В Уфе дебоширы украли коробку сладостей, а потом избили таксиста

17 февраля компания молодых парней «активно» провела ночное время. Ребята ограбили круглосуточный супермаркет, а потом напали на водителя такси, избив его и машину. Воришки попались в объективы камеры слежения магазина.

Группа молодых парней завалилась в один из супермаркетов города ночью. Ребята оттолкнули охранника, а потом украли коробку с 35-ю «киндер-сюрпризами». После парни продолжили прогулку, вызвав такси, однако с 35-летнем водителем у молодых людей развязался конфликт, который перерос в избиение и порчу имущества.

Полицейские быстро нашли преступников, которыми оказались пьяные парни от 25 до 28 лет. Они совсем не отдавали отчета своим действиям, а теперь по факту кражи, порчи имущества и избиения возбуждено несколько уголовных дел. Сообщается, что ещё один участник разбоя, 19-летний ранее судимый парень, пока не найден.

Фото: Интернет.