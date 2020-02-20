Один из двух живых воинов 112-й Башкавдивизии проходит лечение в госпитале в Уфе

Один из двух живых воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии сейчас проходит лечение в военном госпитале. Съемочная группа БСТ навестила ветерана. Габдулхай Зарипов участвовал в освобождении Белоруссии, Польшы, брал Бранденбург, дошёл до Берлина, где и встретил Победу.

Участвовал в боях под Сталинградом, где получил тяжелое ранение, но после выздоровления продолжил службу. За форсирование реки Западный Буг получил награду «За боевые заслуги». Его подразделение обслуживало понтонный мост, по которому необходимо было переправить дивизию.

Сейчас Габдулхай Зарипов живёт в Мишкинском районе. В силу возраста своей боевой путь и однополчан помнит плохо.