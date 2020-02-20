В Башкирии прошел форум «Линия успеха»

Римма Бойцова, председатель государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству: «Мы создаем платформу для того, чтобы небольшой бизнес мог себя уверенно чувствовать по сравнению, в том числе и с крупным бизнесом. Чтобы они могли выстраивать работу, мы могли на начальном этапе их поддержать и запустить».