В Башкирии прошел форум «Линия успеха»

Более 150 представителей 14 районов. В Караидельском районе прошел форум по предпринимательству «Линия успеха». В рамках мероприятия состоялись встречи с представителями малого и среднего бизнеса, а также школьниками, которые прошли в финал конкурса инвестиционных проектов «Твои возможности».
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Значимым в селе Караидель стало и открытие первого коворкинг-центра, который будет местом старта для начинающих предпринимателей. В завершение форума состоялось заседание с участием гостей, спикеров и предпринимателей.