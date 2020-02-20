В Башкирии прошел форум «Линия успеха»

Более 150 представителей 14 районов. В Караидельском районе прошел форум по предпринимательству «Линия успеха». В рамках мероприятия состоялись встречи с представителями малого и среднего бизнеса, а также школьниками, которые прошли в финал конкурса инвестиционных проектов «Твои возможности».

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Значимым в селе Караидель стало и открытие первого коворкинг-центра, который будет местом старта для начинающих предпринимателей. В завершение форума состоялось заседание с участием гостей, спикеров и предпринимателей.

Римма Бойцова, председатель государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству: «Мы создаем платформу для того, чтобы небольшой бизнес мог себя уверенно чувствовать по сравнению, в том числе и с крупным бизнесом. Чтобы они могли выстраивать работу, мы могли на начальном этапе их поддержать и запустить».