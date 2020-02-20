Возлюбленная Элвина Грея намекает на возможную свадьбу

Возлюбленная Элвина Грея, известного башкирского певца, намекнула о возможной свадьбе. Девушка выложила неоднозначную фотографию на своей страничке в социальной сети. Поклонники артиста взволновано отреагировали на слухи о бракосочетании певца.

Девушка поделилась фотографией в традиционном одеянии для никаха. Подписчики восприняли фото, как большой намёк на будущее бракосочетание молодой пары. Фанаты артиста осыпали девушку комплиментами и попросили позаботиться об Элвине Грее.

Сама девушка никак не прокомментировала своё одеяние, отметив только, что была рада принять участие в фотосессии новой коллекции свадебной одежды. Девушка Радика Юльякшина лаконично поблагодарила за добрые слова и пожелания. Певец также пока воздерживается от комментария, однако не так давно рассказывал о своём желании жениться «когда-нибудь».