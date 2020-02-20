Стало известно, как можно получать вторую пенсию

Большинство опрошенных россиян хотели бы получать две пенсии. Одну государственную, другую корпоративную. При чем о существовании второго вида пенсий знают только треть опрошенных.

78 % респондентов высказались за получение второй пенсии. При этом 36% видят ее в размере более 30 тысяч рублей. 20 % опрошенных согласны на выплаты от 20 до 30 тысяч ежемесячно.

О существовании корпоративных пенсионных начислений знает только треть респондентов. Обговаривают этот вопрос с работодателем 6,4 %. Как говорится в опросе, доступ к такому виду пенсионной программы имеет только каждый десятый житель в стране. Популяризации корпоративных пенсионных программ препятствует финансовая неграмотность населения, высокий уровень бедности и недоверие к пенсионным фондам.

В большинстве развитых стран такие пенсионные программы пользуются большой популярностью. От 30 до 50 % дохода пенсионеров приходится на этот вид пенсий. У работника таким образом имеется гарантия социальной защищенности при выходе на отдых, а работодатель использует это как метод мотивации работников. В России, как показывает опрос, главным критерием выбора места работы является не высокая зарплата, а стабильность компании.