Опрос показал, как изменились зарплаты в России за последние 10 лет

Россияне, работающие в государственном секторе, за последние 10 лет стали получать зарплату в в 2,5 раза больше. У работников коммерческого сектора показатель увеличился в 2,6 раза. При этом цены за этот период увеличились вдвое.

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Аналитики отмечают, что если бы работодатели увеличивали зарплаты только по уровню инфляции, цифры были бы значительно меньше. При чем работники могли бы выиграть, поскольку в 2015-2016 годах инфляция достигала своего пика. Ежегодное увеличение оплаты по уровню роста цен могло бы стать причиной снижения ценности такого заработка.

В 2020 году под повышение зарплат попали только 8 % россиян. Еще 5 % ожидают прибавки в ближайшее время. В январе этого года исследования показали, что самую высокую зарплату в России получают работники строительной сферы. На втором месте стоят сотрудники сферы фитнеса. Замыкает тройку лидеров работники автомобильного бизнеса. Что касается минимальных зарплат, три последних места принадлежит сотрудникам бухгалтерии и финансов, административным работникам и сфере образования.