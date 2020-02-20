Опрос показал, как изменились зарплаты в России за последние 10 лет

Россияне, работающие в государственном секторе, за последние 10 лет стали получать зарплату в в 2,5 раза больше. У работников коммерческого сектора показатель увеличился в 2,6 раза. При этом цены за этот период увеличились вдвое.

Аналитики отмечают, что если бы работодатели увеличивали зарплаты только по уровню инфляции, цифры были бы значительно меньше. При чем работники могли бы выиграть, поскольку в 2015-2016 годах инфляция достигала своего пика. Ежегодное увеличение оплаты по уровню роста цен могло бы стать причиной снижения ценности такого заработка.