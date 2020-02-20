В Уфе енот устроил погром в квартире хозяина и застрял в вентиляции

19 февраля за помощью к спасателям обратился молодой хозяин енота. Зверёк устроил погром в квартире уфимца, а потом застрял в вентиляции. О происшествии рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Молодой уфимец неделю назад завёл енота, и адаптация зверька проходила спокойно до вчерашнего дня. Хозяин полосатого пушистика вернулся домой и застал свою квартиру в ужасном состоянии — енот устроил настоящий погром в жилище. После дебоша енот оторвал решётку вентиляции и забрался внутрь, откуда выбраться сам уже не смог.

Житель Уфы обратился за помощью к спасателям, которые ловили зверька всю ночь. Енота удалось поймать, только когда он вылез полакомиться вкусностями. Животное поймали, посадили в переноску и отдали хозяину, который задумался о возврате зверька.