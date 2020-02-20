В Башкирии реализовали 42 проекта по сохранению и развитию языков народов республики

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан: «Всегда есть то, над чем можно работать. Я оцениваю общую работу на оценку хорошо. Потому что нам ещё нужно потрудиться, чтобы гранты были ориентированы на результат, и на массовость».