В Башкирии реализовали 42 проекта по сохранению и развитию языков народов республики

В Башкирии работают над сохранением родных языков. За два года в республике было реализовано 42 проекта, направленных на сохранение и развитие языков народов республики. В БашГУ состоялся семинар по итогам реализации грантов Главы Республики Башкортостан.
горячие новости
Так, за время реализации проектов в республики появились новые книги и мобильные приложения по изучению башкирского. Помимо этого, появились новые фильмы и телепрограммы. Все это представили учителям родных языков и студентам филологического факультета.
Автор: Айгуль Резяпова