В Башкирии реализовали 42 проекта по сохранению и развитию языков народов республики

В Башкирии работают над сохранением родных языков. За два года в республике было реализовано 42 проекта, направленных на сохранение и развитие языков народов республики. В БашГУ состоялся семинар по итогам реализации грантов Главы Республики Башкортостан.

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Так, за время реализации проектов в республики появились новые книги и мобильные приложения по изучению башкирского. Помимо этого, появились новые фильмы и телепрограммы. Все это представили учителям родных языков и студентам филологического факультета.

Наталья Лапшина, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан: «Всегда есть то, над чем можно работать. Я оцениваю общую работу на оценку хорошо. Потому что нам ещё нужно потрудиться, чтобы гранты были ориентированы на результат, и на массовость».

Автор: Айгуль Резяпова