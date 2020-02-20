В Башкирии обвалился козырек школы

Чрезвычайное происшествие приключилось в одной из школ Бурзянского района. В селе Старосубхангулово козырек школы полностью обвалился. Предполагается, что обвал крыши произошёл из-за снега.

Обрушение крыши произошло ночью, поэтому никто из учеников, родителей и учителей не пострадал. Как сообщил директор школы Ахат Абдрахимов, такая ситуация возникла из-за аномальной погоды в ночь на 19 февраля. Крыша козырька представляла собой огромный ящик, в котором скопилось большое количество мокрого снега.

Под тяжестью огромного валуна снега, который упал ночью с крыши, козырек просто обвалился на землю. Директор школы отметил, что в такие моменты возникает большое количество вопросов к строителям. Однако Ахат Абдрахимов отмечает, что это не снимает вины и с администрации школы.