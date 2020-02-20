Что подарить мужчине на 23 февраля?

Маркетологи опубликовали топ-подарков, которые чаще всего получает сильная половина нашей страны на День защитника Отечества. Список подтвердил стереотипы и анекдоты о женском вкусе в этот праздник. Так, самыми популярными подарками оказались предметы гардероба и личной гигиены.
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Первое место занимают элементы одежды: нижнее белье, галстуки, носки, рубашки. Вторыми по популярности являются предметы гигиены: средства для бритья, лосьоны, одеколоны. Популярным оказался и алкоголь. Также дамы любят дарить гаджеты, спортивные товары, предметы хобби. Список замыкают сертификаты, книги, шоколад, подарочные наборы.
Ранее жители страны раскрыли размер своих затрат на 23 февраля и 8 марта. Большинство представительниц прекрасной половины рассчитывают дарить мужчинам подарок в размере до 1000 рублей. Самым желанным подарком у обоих полов оказались деньги. Также выяснилось, что 27 % мужчин и 25 % женщин берут подарки в кредит.