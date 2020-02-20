Что подарить мужчине на 23 февраля?

Маркетологи опубликовали топ-подарков, которые чаще всего получает сильная половина нашей страны на День защитника Отечества. Список подтвердил стереотипы и анекдоты о женском вкусе в этот праздник. Так, самыми популярными подарками оказались предметы гардероба и личной гигиены.

Первое место занимают элементы одежды: нижнее белье, галстуки, носки, рубашки. Вторыми по популярности являются предметы гигиены: средства для бритья, лосьоны, одеколоны. Популярным оказался и алкоголь. Также дамы любят дарить гаджеты, спортивные товары, предметы хобби. Список замыкают сертификаты, книги, шоколад, подарочные наборы.