Уфимцу оставили необычную угрозу на окнах машины

В одном из уфимских дворов разгорелась настоящая драма. Один из жителей города поделился тем, что на машине была оставлена угроза. На окнах автомобиля написали гневное послание и рисунок.
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На фотографии хорошо видно, что на передних стёклах машины красуются листы, приклеенные скотчем. На одном из них неизвестный уничижительно отзывается о владельце автомобиля. А на втором — иллюстрирует то, как видит автолюбителя.
Причина такого агрессивного поступка пока неизвестна. В комментариях отмечают, что автор угрозы просто наглеет, а нелестные слова — результат обычной «войны» за парковочное место. Кто-то из пользователей сети решил, что, судя по заснеженному пейзажу, владелец автомобиля припарковался так, что теперь трактор не может очистить снег во дворе, поэтому и заслужил общественное порицание.
Фото: Соцсети.