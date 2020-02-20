Уфимцу оставили необычную угрозу на окнах машины

В одном из уфимских дворов разгорелась настоящая драма. Один из жителей города поделился тем, что на машине была оставлена угроза. На окнах автомобиля написали гневное послание и рисунок.

На фотографии хорошо видно, что на передних стёклах машины красуются листы, приклеенные скотчем. На одном из них неизвестный уничижительно отзывается о владельце автомобиля. А на втором — иллюстрирует то, как видит автолюбителя.

Ещё раз, г…., поставишь в этот двор — пеняй на себя! автор угрозы

Причина такого агрессивного поступка пока неизвестна. В комментариях отмечают, что автор угрозы просто наглеет, а нелестные слова — результат обычной «войны» за парковочное место. Кто-то из пользователей сети решил, что, судя по заснеженному пейзажу, владелец автомобиля припарковался так, что теперь трактор не может очистить снег во дворе, поэтому и заслужил общественное порицание.