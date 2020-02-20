Жители Башкирии могут стать волонтерами Всемирной Фольклориады

Жителям Башкирии предлагают стать волонтерами Всемирной Фольклориады. 27 февраля в Уфе пройдет встреча с организаторами форума. Прийти может любой желающий.

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Форум в республике, который пройдет с 18 июля по 1 августа, может стать самым масштабным за всю историю фестиваля. На фольклориаду планируют приехать участники из 80 стран и субъектов России. Работать на мероприятии будут порядка 300 волонтеров.

Волонтерами могут стать молодые люди, владеющие английским языком. Приветствуются также знания французского и испанского. Первая встреча добровольцев с организаторами состоится 27 февраля в концертном зале БГПУ в 16:00.