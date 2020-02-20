Жителя Башкирии, который приклеил друга к капоту машины скотчем, оштрафовали

Пару дней назад в социальных сетях всплыло видео Пару дней назад в социальных сетях всплыло видео необычной автопрогулки в Октябрьском. Молодые парни привязали друга к капоту машины скотчем и прокатили по всему городу. Экстремалов нашли сотрудники правоохранительных органов. . Молодые парни привязали друга к капоту машины скотчем и прокатили по всему городу. Экстремалов нашли сотрудники правоохранительных органов.

Автором видеоролика оказался 19-летний житель Октябрьского. Несмотря на то, что парни предусмотрительно заклеили номера на машине, сотрудники ГИБДД без труда вышли на их след. Представители правоохранительных органов составили административные материалы.

Теперь экстремалу придётся выплатить немаленький штраф более пяти тысяч рублей. Молодые люди нарушили сразу несколько правил ПДД: передвигались на транспортном месте со скрытыми госномерами, а также нарушили правило перевозки людей. Однако главной цели ребята добились — о них заговорили во многих новостных ресурсах и пабликах.