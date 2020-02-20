В России синоптики спрогнозировали наступление холодов

Зима в 2019-2020 году ознаменовалась небывалом теплом. Только в феврале этого года в Москве было зафиксировано два "теплых" рекорда. О том, как долго продлится такое тепло и когда ждать морозов, рассказали синоптики.

Как выяснилось, такое тепло продлится минимум до начала следующей недели. Синоптики также сказали, что температура воздуха больше нормы на 4-8 градусов сохранится до следующих выходных. В некоторых городах страны опять ожидаются максимальные показатели термометров. В Центральной России День защитника Отечества ознаменуется приходом циклона с запада, поэтому предположительно будут осадки. Однако, температуры воздуха это не коснется.