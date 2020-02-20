Какие профессии будут самыми востребованными в 2020 году?

На российском рынке не хватает рабочих рук, инженеров, страховщиков и бизнес-консультантов. Такой вывод сделали эксперты порталов с вакансиями и предложениями о работе. Аналитики составили рейтинг востребованных специальностей на 2020 год.

В России на одну вакансию приходится 7,1 соискателей в среднем. С начала нового года на первом месте по дефициту оказались консультанты и менеджеры проектов, методологи и тренеры по обучению. На втором месте — монтажники и инженеры. Третье место заняли работники в сфере страхования и рабочий персонал. Что касается избытка кандидатов на вакансии, то тут оказалось много работников без опыта работы, в том числе и студенты. Много юристов, административного персонала, бухгалтеров.

Аналитики считают, что нехватка кадров отрицательно сказывается на производстве. Особенно это касается инженеров и рабочих. Большая часть выпускников не работает по своей специальности. Процент работающих по специальности инженеров удручает: всего 20 %.