В Башкирии мужчину, сбившего мотоциклиста-подростка, заставили выплатить компенсацию

В Благовещенске произошло серьёзное ДТП. Мужчина за рулём «Лады Ларгус» сбил мотоциклиста-подростка. Суд постановил выплатить моральную компенсацию семье подростка, однако добровольно мужчина деньги не выплатил.

Следствие выяснило, что авария произошла из-за водителя легкового автомобиля. Мужчина выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с мотоциклом, за рулем которого был студент местного колледжа. Подросток получил серьёзные травмы, которые повлекли за собой операцию и долгую реабилитацию.

Суд обязал мужчину выплатить семье мальчика моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Однако добровольно виновник аварии этого не сделал, и сумму частично начали удерживать из его заработной платы. Конечно, такой исход мужчину не устроил, и он выплатил денежный долг сразу.