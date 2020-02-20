Экс-чиновник из Башкирии стал Торговым представителем России в Азербайджане

Ранее Мирсаяпов возглавлял Госкомитет по внешнеэкономическим связям Башкирии. Отмечается, что на посту главы торгпредств России в Азербайджане чиновник будет оказывать поддержку предприятий-экспортеров. Руслан Мирсаяпов является одним из тех, кто вошел в резерв управленческих кадров при Президенте России.

Руслан Мирсаяпов родился в ноябре 1977 года в Уфе. Окончил Башгосуниверситет по специальности «Английский язык», Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление». Карьеру начинал в 1998 году в министерстве внешних связей и торговли республики ведущим специалистом отдела протокола и переводов, отдела международного сотрудничества. В 1999–2010 годах работал в администрации Уфы: завершил карьеру в мэрии в должности главы отдела внешних экономических связей управления экономики мэрии. В 2010 году возглавил комитет по внешнеэкономическим связям республики, затем — управление внешних и межрегиональных связей администрации президента Башкирии. В 2013-2014 годах возглавил АНО «Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС в Уфе. В 2014-2017 годах занимал должность министра без ведомства.