В Уфе нашли бездыханное тело неизвестного мужчины

17 февраля в башкирской столице было найдено тело неизвестного мужчины. Страшную находку обнаружили в лесу недалеко от улицы Шафиева. Издание «КП-Уфа» сообщает, что труп нашли местные жители.

Обнаружив бездыханное тело, уфимцы вызвали правоохранителей. Сотрудники полиции не обнаружили при погибшем никаких документов, поэтому его личность была опознана не сразу. На вид мужчине около 55-60 лет.

На несчастном нет никаких видимых телесных повреждений. Однако предварительно следователи считают, что мужчина сам причастен к своей смерти. Тело неизвестного передано на судебно-медицинскую экспертизу, которая даст точный ответ.