В Уфе нашли бездыханное тело неизвестного мужчины

17 февраля в башкирской столице было найдено тело неизвестного мужчины. Страшную находку обнаружили в лесу недалеко от улицы Шафиева. Издание «КП-Уфа» сообщает, что труп нашли местные жители.

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Обнаружив бездыханное тело, уфимцы вызвали правоохранителей. Сотрудники полиции не обнаружили при погибшем никаких документов, поэтому его личность была опознана не сразу. На вид мужчине около 55-60 лет.

На несчастном нет никаких видимых телесных повреждений. Однако предварительно следователи считают, что мужчина сам причастен к своей смерти. Тело неизвестного передано на судебно-медицинскую экспертизу, которая даст точный ответ.

Фото: Интернет.