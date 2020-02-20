Стало известно, как в России будут оплачиваться предпраздничные выходные

Предпраздничными днями в этом году станут 21 февраля и 6 марта. В Роструде напомнили о порядке оплаты дополнительных выходных перед обоими праздниками. Как стало известно, предпраздничные рабочие дни не будут сокращенными.

Согласно законодательству, сокращенным рабочий день может быть только в том случае, если за ним следует сама праздничная дата. Но работодатель может предложить сотрудникам дополнительный выходной перед праздниками. Работникам стоит учесть, что от этого может измениться цифра зарплаты.