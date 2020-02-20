Стало известно, как в России будут оплачиваться предпраздничные выходные

Предпраздничными днями в этом году станут 21 февраля и 6 марта. В Роструде напомнили о порядке оплаты дополнительных выходных перед обоими праздниками. Как стало известно, предпраздничные рабочие дни не будут сокращенными.
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Согласно законодательству, сокращенным рабочий день может быть только в том случае, если за ним следует сама праздничная дата. Но работодатель может предложить сотрудникам дополнительный выходной перед праздниками. Работникам стоит учесть, что от этого может измениться цифра зарплаты.
Для того, чтобы сделать предпраздничную пятницу нерабочим днем, нужно составить составить документ в свободном формате. В документе нужно обозначать оплату нерабочего дня, если таковое имеется. Ранее эксперты узнавали об отношении сотрудников и компаний к Женскому дню и Дню защитника Отечества. Выяснилось, что более чем 50 % компаний в стране отмечают 23 февраля. Что касается Международного женского дня, его отмечают две трети компаний.