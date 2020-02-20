В Уфе прошел Кубок республики по зимнему плаванию

В Уфе прошел открытый Кубок республики по зимнему плаванию и 4-й этап Кубка России. Местом проведения турнира стало озеро Солдатское. Между собой состязались около 150 участников не только из республики, но и из Подольска, Кировской, Тюменской области.

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Моржи выявляли сильнейших на четырех дистанциях: 25 и 200 метров вольным стилем и 50 и 100 брассом. Традиционно наша республика достойно выступает в рамках Кубка страны, итоги которого подведут в конце марта в Карелии на чемпионате России.

Александр Пенкин, председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Республики Башкортостан: «Приятно, что доверили проведение этапа Кубка России Уфе. Мы всегда проводим на высоком уровне. Сегодня сделали четыре дорожки».