В Башкирии стартует акция «27 миллионов шагов до Победы»

Жители Башкортостана пройдут путь от Уфы до Берлина. Радиостанция «Спутник ФМ» вновь запускает акцию «27 миллионов шагов до Победы». Цифра не случайна.
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Именно столько советских граждан погибли в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция стартует 23 февраля – за 75 дней до праздника. Она пройдет уже во второй раз. В 2019-м жители республики, а также проживающие за рубежом выходцы из региона вместе сделали более 29 млн шагов. Идею широко поддержали политики, музыканты и артисты по всей стране.
Каждый желающий может зарегистрироваться на портале «Победа.Спутник.ФМ» и внести количество пройденных шагов в память о своем предке – участнике Великой Отечественной войны. Также с 1 по 9 мая «Спутник ФМ» запланировало автопробег из Уфы до Берлина. Его участники посетят воинские захоронения, где покоятся солдаты из Башкортостана, а в столице Германии возложат цветы к памятнику Советскому воину-освободителю.
Автор: Эмиль Бассареев