В Башкирии стартует акция «27 миллионов шагов до Победы»

Жители Башкортостана пройдут путь от Уфы до Берлина. Радиостанция «Спутник ФМ» вновь запускает акцию «27 миллионов шагов до Победы». Цифра не случайна.

Именно столько советских граждан погибли в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция стартует 23 февраля – за 75 дней до праздника. Она пройдет уже во второй раз. В 2019-м жители республики, а также проживающие за рубежом выходцы из региона вместе сделали более 29 млн шагов. Идею широко поддержали политики, музыканты и артисты по всей стране.

Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник ФМ»: «Я уверена, что будет побит рекорд. Во-первых, потому что акция будет более продолжительной, во-вторых, о ней уже будут знать многие. Потому что в прошлом году эта акция была признана на федеральном уровне. Она была отмечена главной наградой в радиоиндустрии страны – премией "Радиомания"».

Каждый желающий может зарегистрироваться на портале «Победа.Спутник.ФМ» и внести количество пройденных шагов в память о своем предке – участнике Великой Отечественной войны. Также с 1 по 9 мая «Спутник ФМ» запланировало автопробег из Уфы до Берлина. Его участники посетят воинские захоронения, где покоятся солдаты из Башкортостана, а в столице Германии возложат цветы к памятнику Советскому воину-освободителю.

Лилия Шакирова, ведущая радиостанции «Спутник ФМ»: «По среднему количеству шагов, то люди 10-15 тысяч шагов вносят. Принять участие может каждый. Для этого нужно, во-первых, желание, во-вторых, шагомер».