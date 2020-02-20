Жителям России разрешат голосовать из дома

Отдать свой голос за поправки в Конституции можно будет не выходя из дома. Подать заявку на участие в таком виде голосования можно будет с 1 апреля. С этого же дня начнется поквартирное информирование жителей.

Голосование на дому сделано с целью повышения явки. Также планируется квартирный обход жителей с целью разъяснения конституционных поправок. Пока не конца понятно, как будут соблюдаться все правила и законы при таком голосовании. Представители регионов сообщают, что правильная атмосфера доведет явку до желаемых минимальных результатов — 60-70 %.