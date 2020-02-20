В Башкирии злая собака пыталась растерзать школьницу

В Башкирии в поселке Дмитриевка Уфимского района девочка чуть не стала жертвой злобной собаки. Девочку из пасти пса вырвала ее родная мать. Школьница отделалась сильным испугом и небольшими царапинами.
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Нападение собаки на ребенка чуть не закончилось летальным исходом. Сегодня в поселке Дмитриевка на улице Трактовая недалеко от Уфы на 8-летнюю девочку напала овчарка. Огромное животное с разбегу набросилось на малышку.
Острыми клыками животное впилось в пуховик, девочка начала кричать от ужаса на весь двор. Ее на помощь побежала родная мать. Она успела отогнать разъяренную собаку от ребенка.
Галине удалось сфотографировать собаку. После нападения на девочку овчарка начала задирать других собак во дворе. Женщина намерена обратиться за помощью к властям сельсовета. Дело в том, что хозяина собаки знает вся округа. Местные жители хотят наказать собаковода за то, что тот не уследил за своим псом.