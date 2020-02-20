В Башкирии помилуют женщину, которая пыталась зарезать собственного мужа

В республике получили добро на помилование два заключенных. Прошение подавали три человека, но комиссия по помилованию при Главе республики одобрила просьбу только двух. Одной из помилованных стала женщина, которую судили за ножевое нападение на мужа.

Под Новый год между супругами завязалась ссора, во время которой женщина ударила мужа ножом в грудь. Суд признал её вину, и сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии. Константин Толкачев, который является председателем комиссии, отметил, что женщина раскаивается, а с мужем у неё хорошие отношения — он приезжает к ней на свидания в колонию и заботится.

Второе помилование связано с профессиональной дисциплиной. Сотрудник правоохранительных органов вступил в конфликт и потасовку, которая закончилась для него условным сроком и невозможностью занимать некоторые должности. Константин Толкачев отметил, что помиловать официально осужденного не получится, но так как у него есть маленькие дети, а потерпевший не предъявляет претензий, решено оказать бывшему сотруднику правоохранительных органов моральную поддержку.