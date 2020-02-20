В Башкирии впервые вручили премию имени Шакира Вахитова «Судья года»

Нагрузка на судей в Башкортостане увеличилась, но количество рассмотренных дел не снизилось. По сравнению с предыдущими годами уголовных дел поступило на треть больше. Радий Хабиров поблагодарил представителей районных, межрайонных, городских судов республики за добросовестный труд и высокий профессионализм.
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Об этом он заявил на совещании-семинаре. Мероприятие состоялось в Верховном суде Башкортостане. Руководитель региона подчеркнул, что Правительство республики будет поддерживать этот позитивный тренд в своей работе.
Как рассказала председатель Верховного суда Башкортостана Земфира Латыпова, в этом году ожидается ввод в эксплуатацию нового здания. Это позволит объединить всех судей, которые сейчас фактически работают в четырех разных зданиях. Сегодня вручили почетные звания «Заслуженные юрист Башкортостана». Кроме того, впервые в судейском сообществе республики вручали премию имени Шакира Вахитова «Судья года».