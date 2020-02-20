Врачам в России разрешать ставить диагнозы дистанционно

В закон «Об основах охраны здоровья» будут внесены поправки. Уже разработаны новые положения, которые разрешат врачам дистанционно лечить пациентов и ставить им диагнозы. Госдума рассмотрит нововведения через несколько недель.

По действующему с 1 января 2018 года закону можно было проводить консультации-онлайн. Однако ставить диагнозы и применять лечение в таком режиме запрещалось. Дистанционные медицинские услуги снизят нагрузку на медицинские учреждения медперсонал, считает секретар генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Особенно такое решение облегчит доступ к услугам врачей в моменты пика заболеваний. Также неотложную помощь легче будет получать в случае стихийных бедствий и катастроф.