В Башкирии пройдет диктант на 6 языках в честь 120-летия генерал-майора Шаймуратова

Завтра жители республики будут писать диктант на 6 языках. Уникальная акция проходит впервые. Событие будет посвящено 120-летию со дня рождения генерал-майора Шаймуратова.
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Диктант будет на башкирском, татарском, русском, марийском, чувашском и удмуртском. Это 6 родных языков для нашей республики. Акция проходит с целью популяризации родных языков. Подробнее узнать информацию о международном диктанте можно на сайте Всемирного курултая башкир или регионального Минобра.
Автор: Динара Таймасханова