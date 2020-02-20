В Башкирии пройдет диктант на 6 языках в честь 120-летия генерал-майора Шаймуратова

Текст подобран специальный, потому что в этому году мы отмечаем 120-летие генерала Шаймуратова. Это отрывок из книги о нем «Беркут Урала», которую написал его однополчанин Сабир Кадиров. Уже сегодня отрывок из этой книги переведен на пять языков, и как раз его будут диктовать на шести языках.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир