В Уфе появится музей под открытым небом «Атайсал – земля предков»

Музей под открытым небом. В Уфе эксперты по охране культурного наследия обсудили создание новых архитектурных объектов в республике. Одним из них является идея о реализации этнографического музея под открытом небом «Атайсал – земля предков».

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Основная идея – объединить разные культурные объекты в одном месте. Усадьбы башкирских коневодов, пчеловодов, арт-объекты, связанные с эпосом «Урал-батыр», выставка национальных блюд и многое другое. Строительство музея планируется на улице Сагита Агиша в Уфе.

В одном месте мы хотим собрать всю республику, чтобы, придя в одно место, люди узнали о Республике Башкортостан все и насытились, восхитились, гордились и рассказывали всем.

Гаухар Батталова, директор историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа»