В Уфе появится музей под открытым небом «Атайсал – земля предков»

В одном месте мы хотим собрать всю республику, чтобы, придя в одно место, люди узнали о Республике Башкортостан все и насытились, восхитились, гордились и рассказывали всем.

Гаухар Батталова, директор историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа»