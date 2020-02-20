В Уфе появится музей под открытым небом «Атайсал – земля предков»

Музей под открытым небом. В Уфе эксперты по охране культурного наследия обсудили создание новых архитектурных объектов в республике. Одним из них является идея о реализации этнографического музея под открытом небом «Атайсал – земля предков».
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Основная идея – объединить разные культурные объекты в одном месте. Усадьбы башкирских коневодов, пчеловодов, арт-объекты, связанные с эпосом «Урал-батыр», выставка национальных блюд и многое другое. Строительство музея планируется на улице Сагита Агиша в Уфе.