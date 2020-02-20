Праздничная театральная афиша: что посмотреть в Уфе 23 февраля?

Знаменитая рок-опера «Иисус Христос – супер-звезда», постановка «Бешеные деньги» по пьесе Николая Островского и комедия о первом татарском реалити-шоу. В праздничные выходные столичная театральная афиша радует своим разнообразием. Куда сходить и что посмотреть в Уфе 23 февраля?

– «Иисус Христос – супер-звезда». На сцене столичного театра оперы и балета зрители могут увидеть рок-оперу на музыку английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Казалось бы, несочетающиеся жанры, однако силой воздействия на зрителей поражают. Премьера состоялась в феврале 1990 года в санкт-петербургском ДК им. Ленсовета. В спектакле заняты ведущие артисты театра.

– Внимание, тревога! Срочно всем покинуть помещение!.. За считанные секунды новость облетела все дворы, а ставший источником угрозы дом, в котором заложена бомба, немедленно оцепили. В Башкирском академическом театре имени Мажита Гафури комедия «Бомба». Режиссер постановки Фиргат Гарипов Гарипов – заслуженный артист Республики Башкортостан.

В Русском драматическом театре – комедия «Бешеные деньги» по пьесе Островского. Молодая Лида выходит замуж за нелюбимого, но богатого. Как изменится ее жизнь? Режиссер-постановщик – Михаил Рабинович.

«Алло, это счастье?» Днем в Государственном татарском театре «Нур» – двухчасовая лирическая комедия. Авантюра, интриги, неожиданные сюрпризы для девушек, приехавших для участия в первом татарском реалити-шоу.

В Молодежном театре имени Мустая Карима постановка «Аладдин». Все было спокойно в сказочном Багдаде, пока бедный молодой парень не влюбился в прекрасную принцессу Будур и не нашел волшебную лампу. Осуществит ли Аладдин заветную мечту? Без ограничений по возрасту.