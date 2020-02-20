В Башкирии школьников накормили в столовой сырками с плесенью

Школьников в Абзелиловском районе кормили глазированными сырками, покрытыми плесенью – об этом стало известно сегодня во время «Образовательного часа» в правительстве. В ходе исследования партии школьного питания было обнаружено 55 порций молочной продукции с грибком. Позже поставщик взамен сырков привез в школу села Янгельский вафли.

Радий Хабиров во время «Обрчаса» заявил, что объявляет войну поставщикам некачественного школьного питания. В систему «Инцидент» поступают и другие тревожные сигналы. В Кумертау детей в школах накормили шоколадными батончиками и печеньем, которые не входят в разрешенный продуктовый набор. Напомним, в конце января Радия Хабирова возмутило то, чем кормили учащихся в Уфимском и Кушнаренковском районах. Там использовали мясо из Бразилии, в производстве которого применялся коллагеновый белок.

Тема школьного питания у меня находится на особом контроле. Я долго уговаривал, период вот этих ласк прошел, период интеллигентного обращения прошел со всеми поставщиками. Дальше только война. На уничтожение. Тот, кто некачественно поставляет продукты питания, работать с нами не будут. Я абсолютно уверен в этом и приложу все свои возможности и полномочия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также на заседании «Обрчас» объявили о том, что в поселке у Кумертау вместо аварийной будет строиться новая школа. Она будет рассчитана на 108 мест и совмещена с детским садом на 90 малышей. Объект может быть включен в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Также министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин представил результаты международных исследований качества школьного образования.

Автор: Екатерина Тимиряева