Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод Уфы

«Чайка» поплывет. Радий Хабиров посетил уфимский Судоремонтно-судостроительный завод. Он осмотрел борт легендарного теплохода «Чайка», на котором идет ремонт.
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Водный транспорт рассчитан на 150 пассажиров, однако лицензия на перевозку отсутствует. Глава республики поручил ускорить процесс получения документа. И 1 мая теплоход «Чайка» должен открыть летнюю навигацию.
Группа компаний, в которую входит завод, на сегодняшний день на грани банкротства. Сейчас разработан проект по выходу из кризиса. Радий Хабиров отметил, что речное пароходство постепенно будет восстанавливаться.
Автор: Динара Таймасханова