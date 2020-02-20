Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод Уфы

«Чайка» поплывет. Радий Хабиров посетил уфимский Судоремонтно-судостроительный завод. Он осмотрел борт легендарного теплохода «Чайка», на котором идет ремонт.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Водный транспорт рассчитан на 150 пассажиров, однако лицензия на перевозку отсутствует. Глава республики поручил ускорить процесс получения документа. И 1 мая теплоход «Чайка» должен открыть летнюю навигацию.

Группа компаний, в которую входит завод, на сегодняшний день на грани банкротства. Сейчас разработан проект по выходу из кризиса. Радий Хабиров отметил, что речное пароходство постепенно будет восстанавливаться.

Автор: Динара Таймасханова