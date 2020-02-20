Радий Хабиров посетил Судоремонтно-судостроительный завод Уфы

Водный транспорт рассчитан на 150 пассажиров, однако лицензия на перевозку отсутствует. Глава республики поручил ускорить процесс получения документа. И 1 мая теплоход «Чайка» должен открыть летнюю навигацию.

Группа компаний, в которую входит завод, на сегодняшний день на грани банкротства. Сейчас разработан проект по выходу из кризиса. Радий Хабиров отметил, что речное пароходство постепенно будет восстанавливаться.