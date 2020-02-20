В Уфе мужчина погиб, пытаясь очистить крышу от снега

В Октябрьском районе Уфы горожанин забрался на крышу пристроя к частному дому, чтобы очистить ее от снега. Сошедшая снежная масса стащила за собой 62-летнего мужчину. К сожалению, все завершилось трагически.

Уфимца накрыло снегом полностью. На помощь мужчине бросились соседи. До прибытия экстренных служб они смогли откопать верхнюю часть тела упавшего, но было уже поздно.

Пострадавший скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Тем временем спасатели Башкирии предупреждают об опасности, которую несут в себе снег и наледь, скопившиеся на крышах. Даже при падении с небольшой высоты они способны нанести серьезные травмы.