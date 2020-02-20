«Мне никто не помогал»: в Башкирии мать бросила дочерей в больнице

В Аургазинском районе женщина бросила своих детей. Фотографию младшей, находящейся сейчас в больнице, опубликовали в соцсетях неравнодушные люди. Малышка пока находится в медучреждении.
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В будущем, наверное, станет врачом, пророчат ей медики. Фонендоскоп пока детский, но как им пользоваться, полуторагодовалая Гуля уже понимает. Люди в белых халатах за это время ей стали как родные. Мамы рядом нет. Её роль исполняют ещё недавно незнакомые для малышки люди.
Фотографии девочки разошлись в социальных сетях. Пользователи писали, что от малышки отказались и ей требуются вещи и детское питание. В гости к ребенку наша съемочная группа отправилась вместе с вещами, игрушками и едой, которые собрали сотрудники редакции новостей и просто неравнодушные люди, узнавшие о судьбе малышки. Что на самом деле произошло, нам объяснили в отделе опеки Аургазинского района. Семья находилась на контроле. Так получилось, что родная мама оставила Гулю и ее четырехлетнюю сестру у бабушки со стороны отца и пропала. Мужчина в это время находился в местах лишения свободы. Но после того, как вернулся домой, понял, что пока не может воспитывать детей.
Пока идёт оформление всех необходимых документов, малышка будет находиться здесь, в педиатрическом отделении. Но уже в ближайшее время, говорят специалисты по делам несовершеннолетних, всё будет готово, и малышке придется привыкать к новому, будем надеяться, временному дому – дому ребенка.
Старшую девочку уже определили в приют. Связаться с мамой детей нам не удалось, но в социальной сети она активно отвечала на осуждающие комментарии пользователей.
А вот отец ребенка пообщался с нами уже по телефону. Говорит, пытался вернуть жену.
Мужчина собирается устроиться на работу в Стерлитамаке. А забрать детей хочет в мае, когда сможет финансово их обеспечить. А пока родителей девочкам заменят сотрудники приюта и дома ребёнка.
Автор: Анастасия Ильчибаева