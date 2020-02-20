«Мне никто не помогал»: в Башкирии мать бросила дочерей в больнице

В Аургазинском районе женщина бросила своих детей. Фотографию младшей, находящейся сейчас в больнице, опубликовали в соцсетях неравнодушные люди. Малышка пока находится в медучреждении.

В будущем, наверное, станет врачом, пророчат ей медики. Фонендоскоп пока детский, но как им пользоваться, полуторагодовалая Гуля уже понимает. Люди в белых халатах за это время ей стали как родные. Мамы рядом нет. Её роль исполняют ещё недавно незнакомые для малышки люди.

Фотографии девочки разошлись в социальных сетях. Пользователи писали, что от малышки отказались и ей требуются вещи и детское питание. В гости к ребенку наша съемочная группа отправилась вместе с вещами, игрушками и едой, которые собрали сотрудники редакции новостей и просто неравнодушные люди, узнавшие о судьбе малышки. Что на самом деле произошло, нам объяснили в отделе опеки Аургазинского района. Семья находилась на контроле. Так получилось, что родная мама оставила Гулю и ее четырехлетнюю сестру у бабушки со стороны отца и пропала. Мужчина в это время находился в местах лишения свободы. Но после того, как вернулся домой, понял, что пока не может воспитывать детей.

Не приезжала, хотя мы нашли её контакты. Мы с ней созванивались, приглашали к себе в сектор опеки. Отец написал заявление на временное устройство в связи с тем, что он находится в трудной жизненной ситуации и не может осуществлять должный уход. Хочет устроиться на работу, создать условия необходимые и в дальнейшем воспитывать своих детей сам. Римма Габитова, заведующая сектором опеки и попечительства администрации Аургазинского района

Пока идёт оформление всех необходимых документов, малышка будет находиться здесь, в педиатрическом отделении. Но уже в ближайшее время, говорят специалисты по делам несовершеннолетних, всё будет готово, и малышке придется привыкать к новому, будем надеяться, временному дому – дому ребенка.

Старшую девочку уже определили в приют. Связаться с мамой детей нам не удалось, но в социальной сети она активно отвечала на осуждающие комментарии пользователей.

Я их оставила, потому что надо было работать, понятно? А Юлай когда сидел, он мне не помогал. На одни детские не проживешь. Когда с детьми была, мне никто не помогал. Вы не все еще знаете, так что не надо осуждать. мать девочки

А вот отец ребенка пообщался с нами уже по телефону. Говорит, пытался вернуть жену.

Чуть ли не каждый день звоню, она каждый день вечером говорит, вот завтра-завтра приеду, но утром не берет трубку. Мне сейчас сказали на работу устроиться и предоставить документы, что я работаю. Юлай, отец девочки

Мужчина собирается устроиться на работу в Стерлитамаке. А забрать детей хочет в мае, когда сможет финансово их обеспечить. А пока родителей девочкам заменят сотрудники приюта и дома ребёнка.