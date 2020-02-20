В Башкирии ребенок лишился глаза из-за игры с кинескопом

6-летний мальчик лишился глаза в результате, казалось бы, обычной шалости, так говорят результаты расследования. Трое ребят решили поиграть на пустыре и в одном из оврагов нашли кинескоп. В руках мальчишек он взорвался, и мама пострадавшего ребенка сейчас винит самого старшего из ребят.

6-летний Сева вспоминает реакцию своего старшего товарища на выбитый глаз. С того злополучного дня прошло уже полгода. Трое мальчиков 6, 9 и 12 лет решили поиграть на пустыре за садовым товариществом. В овраге они нашли кинескоп, который приняли за раковину. Разлетевшиеся в результате взрыва осколки попали в Севу. Итог – проникающее ранение сетчатки глаза и рваная рана губы.

Правый глаз Севы никогда уже не будет видеть. Мама пострадавшего мальчика уверяет: зачинщик сомнительной игры – 12-летний друг Севы. Она обращалась в полицию, но возбуждать уголовное дело правоохранители отказались.

Того мальчика опросили, но он в 12 лет не может сказать, где он живет, кроме города. Свидетели до сих пор не опрошены. Полиция до сих пор не хочет устанавливать родителей мальчика. Мне это нужно, чтобы подать в суд. Светлана Боркова, мама пострадавшего

Известно, что 12-летний мальчик, которого обвиняет мама Севы, живет в Санкт-Петербурге и приезжает на каникулы в Башкортостан лишь летом, погостить у бабушки в Иглинском районе. Мы поговорили и с мамой этого подростка. Она уверяет, что был несчастный случай, прошло расследование и все были опрошены.

Они втроем его подняли, и один отпустил край. Приходила полиция дважды домой. Мы все живем в садовом товариществе, она прекрасно знает, где дом находится. Елена Петрова

Юристы утверждают, что подавать в суд и пытаться взыскать что-либо со стороны представителей 12-летнего подростка бессмысленно, так же, как и искать состав преступления в его действиях.

Между тем врачи дают неутешительные прогнозы по поводу Севы. Доктора борются за сохранение глаза. Зрение, к сожалению, мальчику не вернуть, как нервы и средства, потраченные на лечение. За полгода у семьи Борковых ушло более 100 000 на лекарства и посещения специалистов, в том числе и московских.