«Салават Юлаев» отправился на заключительный выезд регулярного сезона

Главная хоккейная дружина республики отправилась на заключительный в этом регулярном сезоне выезд. Подопечным Николая Цулыгина предстоит сразиться с «Барысом», «Металлургом» и «Ак Барсом». Тренерский штаб взял в поездку 28 хоккеистов.
горячие новости
«Салават Юлаев» обеспечил себе место в кубковой восьмерке. Это стало известно после последней игры уфимцев против «Сочи», в которой юлаевцы одержали сухую победу. Юха Метсола оставил свои ворота в неприкосновенности в седьмой раз в сезоне. А всего голкипер уфимцев сыграл 12 матчей на ноль в форме «Салавата», тем самым став рекордсменом клуба по этому показателю.
На выезд уфимцы отправились в оптимальном составе. Выздоровел Сакари Маннинен, почти восстановился и полетел в поездку Петр Хохряков. Также вернулся в главную команду Илья Баранов, который два месяца находился в расположении «Тороса».
А с кем будут играть уфимцы в первом раунде плей-офф, пока непонятно. Все зависит не только от юлаевцев, но и от соперников. «Салавату» достанется либо «Барыс», либо «Авангард». Но пока не известно, на каком месте окажутся подопечные Николая Цулыгина после 62 встреч. Если юлаевцы выиграют в Нур-Султане и Магнитогорске, то 6 место им обеспечено. А если уступят, то переместятся на одну строку ниже и, скорее всего, сразятся с «Авангардом». Стоит ли напоминать, что именно омские балашихинцы выбили «Салават» в прошлом сезоне и выиграли все четыре встречи в регулярке в этом году.
Прошлый регулярный чемпионат уфимцы закончили на шестом месте. И если тогда перед самыми важными играми сезона лидеры уфимцев отдыхали, то сейчас им придется провести три матча против серьезных соперников. Сыграет ли это на руку «Салавату» или наоборот, покажет плей-офф Кубка Гагарина. Первая встреча заключительного выезда регулярки в пятницу. Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 18:20.
Автор: Александр Усманов