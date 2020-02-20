«Салават Юлаев» отправился на заключительный выезд регулярного сезона

Главная хоккейная дружина республики отправилась на заключительный в этом регулярном сезоне выезд. Подопечным Николая Цулыгина предстоит сразиться с «Барысом», «Металлургом» и «Ак Барсом». Тренерский штаб взял в поездку 28 хоккеистов.

«Салават Юлаев» обеспечил себе место в кубковой восьмерке. Это стало известно после последней игры уфимцев против «Сочи», в которой юлаевцы одержали сухую победу. Юха Метсола оставил свои ворота в неприкосновенности в седьмой раз в сезоне. А всего голкипер уфимцев сыграл 12 матчей на ноль в форме «Салавата», тем самым став рекордсменом клуба по этому показателю.

Юха Метсола, вратарь ХК «Салават Юлаев»: «Нет, особого значения для меня это не имеет. Моя единственная цель, чтобы команда выигрывала. В детстве да, это было важно, а сейчас всё-таки важнее успех моей команды».

На выезд уфимцы отправились в оптимальном составе. Выздоровел Сакари Маннинен, почти восстановился и полетел в поездку Петр Хохряков. Также вернулся в главную команду Илья Баранов, который два месяца находился в расположении «Тороса».

Виталий Ячменев, тренер ХК «Салават Юлаев»: «Сакари восстановился, пару дней потренировался. Приболел Слава Солодухин, поэтому вызвали Илюху Баранова. С кем будем играть, не думаем, на кого выйдет, на того выйдем. Легко не будет».

А с кем будут играть уфимцы в первом раунде плей-офф, пока непонятно. Все зависит не только от юлаевцев, но и от соперников. «Салавату» достанется либо «Барыс», либо «Авангард». Но пока не известно, на каком месте окажутся подопечные Николая Цулыгина после 62 встреч. Если юлаевцы выиграют в Нур-Султане и Магнитогорске, то 6 место им обеспечено. А если уступят, то переместятся на одну строку ниже и, скорее всего, сразятся с «Авангардом». Стоит ли напоминать, что именно омские балашихинцы выбили «Салават» в прошлом сезоне и выиграли все четыре встречи в регулярке в этом году.

Александр Кадейкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»: «На кого попадать, не обсуждали, просто сейчас три игры такие хорошие. Как раз впереди нас ждут такие соперники, эти три игры станут проверкой для нас перед плей-офф».

Прошлый регулярный чемпионат уфимцы закончили на шестом месте. И если тогда перед самыми важными играми сезона лидеры уфимцев отдыхали, то сейчас им придется провести три матча против серьезных соперников. Сыграет ли это на руку «Салавату» или наоборот, покажет плей-офф Кубка Гагарина. Первая встреча заключительного выезда регулярки в пятницу. Начало прямой трансляции на телеканале БСТ в 18:20.