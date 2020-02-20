В Уфе прошли горнолыжные соревнования «Приз Салавата Юлаева»

Ульяна Тимофеева, участница соревнований: «Трасса относительно легкая, прямая. Это же квалификация, чтобы все проехали. Некоторые упали, конечно, но я считаю, это неуверенность в себе. Тут есть соперники, ты чувствуешь, что тебе нужно собраться и поехать».