В Уфе прошли горнолыжные соревнования «Приз Салавата Юлаева»

Традиционный турнир в этом году проходит в 35-й раз. На старт вышло больше сотни спортсменов 2008 и 2009 года рождения. Для многих состязания стали одними из первых в жизни.
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Участники соревновались в гигантском слаломе. Сначала прошли квалификацию, а затем 16 лучших мальчиков и девочек продолжили выяснять сильнейших в параллельном старте. В рамках турнира такая дисциплина проводилась впервые.
На республиканских соревнованиях спортсмены набирают оптимальную форму. В ближайшее время они выйдут на старт в Белорецке, а затем самых перспективных горнолыжников ждут всероссийские турниры.