В Белорецке появится новый всесезонный курорт на базе «Мраткино»

Общий объём инвестиций на реализацию составит более 7 млрд рублей. Из них свыше 4 млрд вложит инвестор за счёт собственных и заёмных средств, 1,8 млрд выделят из бюджета республики, 1,2 млрд – федеральные средства.

Их направят на увеличение количества горнолыжных трасс, строительство новых рекреационных и туристических объектов:санаторного комплекса, гостиницы с концертным и конференц-залами, а также необходимой инфраструктуры.

Кроме того, инициаторы проекта намерены проработать возможность привлечения средств федерального Фонда развития моногородов для развития туристической и социальной инфраструктуры Белорецка.