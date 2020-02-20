«Я снимаю это от души»: блогер из Башкирии стал популярен благодаря видео о сельской жизни

Проснулся знаменитым. Айдар Калимуллин из деревни Копей-Кубово Буздякского района решил не просто выкладывать в «Инстаграме» фотографии и записывать короткие видео, а в простой и, главное, смешной форме рассказывать о сельской жизни. Такой подход понравился подписчикам, и за короткое время их количество перевалило за 90 тысяч человек.
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Каждый ролик, записанный Айдаром Калимуллиным, собирает в «Инстаграме» десятки тысяч просмотров. Сам блогер признается, что сценарий он никогда не сочиняет, просто снимает всё, что делает у себя во дворе. Убирает снег, кормит домашний скот, собирает куриные яйца, играет с любимой собакой. И делает это от души и с чувством юмора.
Айдар – выпускник Аграрного университета, по специальности – зоотехник. Но диплом парню пока не пригодился: работы в родном районе он не нашел. Решил применить полученные знания в своём подсобном хозяйстве. При этом стать популярным блогером и не мечтал. Всё изменил вот этот ролик, на котором он, пока ещё никому не известный сельский парень, скачет верхом на лошади в компании своего пса.
Сейчас главная звезда влогов – индюк, который фигурирует во многих роликах и, судя по комментариям, очень нравится подписчикам. Появится он и в новом клипе, который Айдар уже снял и сейчас монтирует. Параллельно рассуждает о хейтерах, которые сравнивают его с другими блогерами и считают, что парень просто скопировал чужую идею.
Для многих известных блогеров раскрученная страница – основной источник заработка за счет рекламы. Но о монетизации своего аккаунта Айдар Калимуллин пока ещё серьезно не задумывался. Главное – показать своим фолловерам, которых уже почти 100 тысяч, все прелести жизни за пределами города.
Во дворе у сельского блогера настоящая фабрика звёзд. Кошки, собаки, коровы, лошади, курицы и главная знаменитость – индюк по кличке Чужой. Именно умение преподнести сложные деревенские будни смешно и по-простому сделало Айдара Калимуллина популярным в социальных сетях. Останавливаться на достигнутом он не намерен, в планах и дальше рассказывать о сельской жизни своим подписчикам, которых с каждым днём становится всё больше.
Автор: Азат Садреев