«Я снимаю это от души»: блогер из Башкирии стал популярен благодаря видео о сельской жизни

Проснулся знаменитым. Айдар Калимуллин из деревни Копей-Кубово Буздякского района решил не просто выкладывать в «Инстаграме» фотографии и записывать короткие видео, а в простой и, главное, смешной форме рассказывать о сельской жизни. Такой подход понравился подписчикам, и за короткое время их количество перевалило за 90 тысяч человек.

Каждый ролик, записанный Айдаром Калимуллиным, собирает в «Инстаграме» десятки тысяч просмотров. Сам блогер признается, что сценарий он никогда не сочиняет, просто снимает всё, что делает у себя во дворе. Убирает снег, кормит домашний скот, собирает куриные яйца, играет с любимой собакой. И делает это от души и с чувством юмора.

Я сам родился в деревне, всё это вижу, живу этим. Я хочу донести это до людей, чтобы они тоже увидели. Чтобы они рвались в деревню. Потому что сейчас молодёжь в основном уезжает в какие-то города, и это всё не ценится. Айдар Калимуллин, блогер

Айдар – выпускник Аграрного университета, по специальности – зоотехник. Но диплом парню пока не пригодился: работы в родном районе он не нашел. Решил применить полученные знания в своём подсобном хозяйстве. При этом стать популярным блогером и не мечтал. Всё изменил вот этот ролик, на котором он, пока ещё никому не известный сельский парень, скачет верхом на лошади в компании своего пса.

Как-то загрузил это видео в YouTube, и как-то понеслось, всем понравилось. Я дальше начал записывать про эту собаку и про коня, как мы вместе скачем. Айдар Калимуллин, блогер

Сейчас главная звезда влогов – индюк, который фигурирует во многих роликах и, судя по комментариям, очень нравится подписчикам. Появится он и в новом клипе, который Айдар уже снял и сейчас монтирует. Параллельно рассуждает о хейтерах, которые сравнивают его с другими блогерами и считают, что парень просто скопировал чужую идею.

У разных людей разная подача, так скажем. Изюминка в чём? Скорее всего, как пишут в комментариях, в простоте и в любви к животным. Я не просто так снимаю, я снимаю это от души. Вот из-за этого, мне кажется, меня народ так полюбил. Айдар Калимуллин, блогер

Для многих известных блогеров раскрученная страница – основной источник заработка за счет рекламы. Но о монетизации своего аккаунта Айдар Калимуллин пока ещё серьезно не задумывался. Главное – показать своим фолловерам, которых уже почти 100 тысяч, все прелести жизни за пределами города.

Во дворе у сельского блогера настоящая фабрика звёзд. Кошки, собаки, коровы, лошади, курицы и главная знаменитость – индюк по кличке Чужой. Именно умение преподнести сложные деревенские будни смешно и по-простому сделало Айдара Калимуллина популярным в социальных сетях. Останавливаться на достигнутом он не намерен, в планах и дальше рассказывать о сельской жизни своим подписчикам, которых с каждым днём становится всё больше.