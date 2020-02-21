«Приставила нож к горлу»: жительница Башкирии едва не убила свою мать

Жительница Стерлитамака едва не убила собственную 60-летнюю мать. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Выяснилось, что в день произошедшего между матерью и дочерью разгорелась ссора. Злоумышленница схватила нож, приставила его к горлу матери и начала угрожать убийством. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.