Телеканал БСТ запускает вечернее развлекательное шоу "Вассалям"

Мировой стандарт вечерних развлекательных шоу приходит и в Башкирию. Такого зрители башкирского телевидения не видели никогда. Это не Ургант, это - Кульмухаметов и Тригубчак.: впервые среди регионов создано свое национальное вечернее шоу с модной музыкой, комедийными скетчами, а также обсуждением всех злободневных тем в республике без купюр и цензуры.