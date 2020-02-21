Телеканал БСТ запускает вечернее развлекательное шоу "Вассалям"

На телеканале БСТ стартует новое юмористическое шоу "Вассалям". Ведущие телепередачи - несравненный Фидан Кульмухаметов и очаровательная Ульяна Тригубчак.
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Мировой стандарт вечерних развлекательных шоу приходит и в Башкирию. Такого зрители башкирского телевидения не видели никогда. Это не Ургант, это - Кульмухаметов и Тригубчак.: впервые среди регионов создано свое национальное вечернее шоу с модной музыкой, комедийными скетчами, а также обсуждением всех злободневных тем в республике без купюр и цензуры.
Первым гостем "Вассалям" стал российский оперный певец, народный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат премии "Золотая маска", дважды обладатель премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков. Специально для нашего проекта он станет башкирским рэпером и исполнит нашумевший трек "Корот" рэпера Rena RNT.
Отныне и навсегда: пятница, телеканал БСТ, огненный юмор, ураганная музыка и незабываемые гости.
Не пропусти премьерный выпуск шоу "Вассалям" на телеканале БСТ 21 февраля в 22:00.