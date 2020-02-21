В Башкирии полицейские задержали автоугонщика

В Дюртюлинском районе у 45-летнего мужчины угнали отечественную "пятнадцатую". С его слов, он распивал алкогольные напитки, а перед этим припарковал легковушку около дома. На место произошедшего направились оперативники.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Вскоре сотрудники ДПС задержали предполагаемого автоугонщика. подозреваемого в угоне в городе Дюртюли и доставили его в отдел полиции. Он признался в содеянном. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно нарушал закон.

По предварительным данным установлено, что заявитель употреблял алкоголь в тот вечер вместе с подозреваемым. После того как мужчины изрядно напились они уснули в доме потерпевшего. Вот только гостю не спалось, и он забрал ключи от машины и решил на ней прокатиться, не предупредив об этом владельца.

пресс-служба МВД по Башкирии

В ближайшее время автомобиль будет возвращен законному владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Фото: Интернет.