В Башкирии полицейские задержали автоугонщика

В Дюртюлинском районе у 45-летнего мужчины угнали отечественную "пятнадцатую". С его слов, он распивал алкогольные напитки, а перед этим припарковал легковушку около дома. На место произошедшего направились оперативники.
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Вскоре сотрудники ДПС задержали предполагаемого автоугонщика. подозреваемого в угоне в городе Дюртюли и доставили его в отдел полиции. Он признался в содеянном. Оказалось, что ранее мужчина неоднократно нарушал закон.
В ближайшее время автомобиль будет возвращен законному владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.