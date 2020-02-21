В Башкирии полицейские задержали автоугонщика

По предварительным данным установлено, что заявитель употреблял алкоголь в тот вечер вместе с подозреваемым. После того как мужчины изрядно напились они уснули в доме потерпевшего. Вот только гостю не спалось, и он забрал ключи от машины и решил на ней прокатиться, не предупредив об этом владельца.

пресс-служба МВД по Башкирии