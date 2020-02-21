В Уфе гаишники задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Накануне на улице Фурманова в Уфе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Согласно проведенной экспертизе, в свертке находилось около 9 граммов метилэфедрона. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Во время несения службы сотрудники ГИБДД заметили странного пешехода. В ходе разговора мужчина сильно нервничал. Вскоре он незаметно вытащил сверток и кинул его под патрульный автомобиль.

Мужчина был задержан. Им оказался 38-летний уфимец. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГИБДД по Уфе.