В Уфе гаишники задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Накануне на улице Фурманова в Уфе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Согласно проведенной экспертизе, в свертке находилось около 9 граммов метилэфедрона. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Во время несения службы сотрудники ГИБДД заметили странного пешехода. В ходе разговора мужчина сильно нервничал. Вскоре он незаметно вытащил сверток и кинул его под патрульный автомобиль.
Мужчина был задержан. Им оказался 38-летний уфимец. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГИБДД по Уфе.