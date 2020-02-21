В Уфе гаишники задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Накануне на улице Фурманова в Уфе сотрудники ДПС задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Согласно проведенной экспертизе, в свертке находилось около 9 граммов метилэфедрона. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.