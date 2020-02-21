В Уфе в ДТП с маршруткой пострадали 6 человек

Вчера вечером, 20 февраля, в Уфе произошло серьезное ДТП. Автомобиль Vortex Estina столкнулся с пассажирским автобусом. Оказалось, что легковушка поворачивала направо со второй полосы, а автобус двигался по полосе для маршрутного транспорта.