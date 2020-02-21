«Нанес множественные удары руками и ногами»: в Башкирии нашли виновного в смерти многодетной мамы

Страшная трагедия произошла ещё в прошлом году. 32-летнюю Айгуль Г. Страшная трагедия произошла ещё в прошлом году. 32-летнюю Айгуль Г. жестоко избили в деревне Яхино, что находится в Салаватском районе. Женщина впала в кому на три месяца, а после скончалась от пневмонии. в деревне Яхино, что находится в Салаватском районе. Женщина впала в кому на три месяца, а после скончалась от пневмонии.

Следственный комитет начал расследование трагедии и выяснил, что к смерти женщины причастен её 27-летний знакомый. Молодые люди выпивали спиртные напитки, но после между ними возникла ссора, во время которой 27-летний житель Салаватского района нанёс погибшей множественные удары. Обвиняемый бил несчастную ногами и руками по голове, по телу, причинив сильный вред организму, который не смог пережить полученные травмы.

Сначала мужчина долго не признавал свою вину, обвинял в содеянном ещё одну знакомую. Однако следствию удалось выяснить весь ход событий в ту злосчастную ночь. У погибшей молодой мамы осталось трое детей, которые останутся на попечении у родной бабушки.