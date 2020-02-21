В Башкирии бездомный мужчина с ножом напал на продавщицу

19 февраля в правоохранительные органы города Салават обратилась сотрудница торгового центра. 61-летняя женщина пожаловалась, что в магазине на неё напал неизвестный с ножом. К счастью, сотрудники полиции быстро остановили нападение.

65-летний мужчина без определенного места жительства зашёл в местный магазин с ножом. Подойдя к прилавку, он начал угрожать продавщице оружием и требовать деньги. Женщина не растерялась — начала отбиваться и звать коллег на помощь, которые своевременно подоспели к женщине, а также успели вызвать полицию.

Нападавшего мужчину задержали и выяснили, что ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. Сейчас житель Салавата ожидает наказания под стражей. Известно, что правонарушителю может грозить до 10 лет лишения свободы или большой штраф на сумму до одного миллиона рублей.