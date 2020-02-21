В Башкирии водитель иномарки улетел в кювет, спеша на работу

20 февраля в Салаватском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник «Опель» улетел в кювет, съезжая с крутого спуска. Машину перевернуло на крышу.

За рулем иномарки находился 49-летний житель села Месягутово. Мужчина очень спешил на работу, поэтому на высокой скорости двигался по трассе Бешевлярово-Урмантау. На трассе есть крутой спуск по дороге в деревню Бешевлярово.

Водитель не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась. Сообщается, что сам виновник происшествия не пострадал. Видимо, удар был не такой сильный из-за большого количества выпавшего снега.