«Уфа-Алиса» уступила «Астраханочке»

Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» на своей площадке уступил «Астраханочке». Встреча завершилась со счетом 24:34. Гости с первых минут захватили лидерство на площадке. До конца встречи они его так и не отпустили, несмотря на активную борьбу со стороны хозяек.

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Самым результативным игроками в составе уфимок стали София Гогия и Анастасия Рагуткина. У них по 4 очка. В регулярном чемпионате «Алисе» осталось провести один домашний матч против «Университета-Ижевска». Он пройдет 4 марта.