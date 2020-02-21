«Уфа-Алиса» уступила «Астраханочке»

Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» на своей площадке уступил «Астраханочке». Встреча завершилась со счетом 24:34. Гости с первых минут захватили лидерство на площадке. До конца встречи они его так и не отпустили, несмотря на активную борьбу со стороны хозяек.