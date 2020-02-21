В Уфе рабочего утянуло в шахту вентиляции

В башкирской столице произошло страшное происшествие. 19 февраля на одном из предприятий погиб мужчина, которого утянуло в шахту вентиляции. О подробностях трагедии рассказало издание «КП-Уфа».

40-летний сотрудник предприятия выполнял работы по откачке воды в вентиляционном помещении. Именно в этот момент мужчину потоком воздуха затянуло в шахту вентиляции. Рабочий получил серьёзные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Коллеги мужчины поспешили вызвать скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Полицейские осмотрели место происшествия, а врачи констатировали смерть. В обстоятельствах и причинах произошедшего ещё предстоит разобраться.