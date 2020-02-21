В Уфе прошел конкурс кураисток «Курайсы кыз»

В Уфе прошел первый республиканский конкурс среди кураисток «Курайсы кыз». Участие в нем приняли почти 50 исполнительниц не только из Башкирии, но и соседних регионов. На сцену выходили как опытные музыканты, так и те, кто только недавно взял инструмент в руки.
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Главное – держать ритм и не сбиться. Тогда мелодия по-настоящему зазвучит. Семилетняя Диана Махмутова – одна из самых юных участниц конкурса. Девочка взяла в руки курай два года назад, когда впервые услышала его.
Почти 50 участниц «Курайсы кыз» были разделены на четыре возрастные категории. Каждая конкурсантка должна была сыграть по две мелодии – протяжную и плясовую. В некоторых номерах башкирскому народному инструменту помогали баян или фортепиано.
Сочетание курая и думбыры считается одним из самых гармоничных. Как говорят сами музыканты, инструменты звучат в одном тембре. Когда же на курае играет девушка, думбыра заменяет бурдонное звучание.
Конкурс проходил как открытый. Поэтому участвовать в нем могли не только жители республики.
Участники, ставшие дипломантами и лауреатами, получили ценные призы. Организаторы говорят, что проводить конкурс планируют раз в два года. А победительницей первого «Курайсы кыз» стала Райля Сабитова из Гафурийского района.
Автор: Эмиль Бассареев