В Уфе прошел конкурс кураисток «Курайсы кыз»

В Уфе прошел первый республиканский конкурс среди кураисток «Курайсы кыз». Участие в нем приняли почти 50 исполнительниц не только из Башкирии, но и соседних регионов. На сцену выходили как опытные музыканты, так и те, кто только недавно взял инструмент в руки.

Главное – держать ритм и не сбиться. Тогда мелодия по-настоящему зазвучит. Семилетняя Диана Махмутова – одна из самых юных участниц конкурса. Девочка взяла в руки курай два года назад, когда впервые услышала его.

Диана Махмутова, участница конкурса «Ҡурайсы ҡыҙ» /Чишминский район/: «Мне учительница в садике включила песню, там был курай. И мне понравился он. Хорошо звучит».

Почти 50 участниц «Курайсы кыз» были разделены на четыре возрастные категории. Каждая конкурсантка должна была сыграть по две мелодии – протяжную и плясовую. В некоторых номерах башкирскому народному инструменту помогали баян или фортепиано.

Сочетание курая и думбыры считается одним из самых гармоничных. Как говорят сами музыканты, инструменты звучат в одном тембре. Когда же на курае играет девушка, думбыра заменяет бурдонное звучание.

Миляуша Магзумова, участница конкурса «Ҡурайсы ҡыҙ» /Татышлинский район/: «При игре на курае нужно контролировать дыхание, чтобы оно было ровным, звук выходил четко. Великолепный звук, он пришел к нам от древних народов Башкортостана».

Конкурс проходил как открытый. Поэтому участвовать в нем могли не только жители республики.

Райля Булташева, участница конкурса «Ҡурайсы ҡыҙ» /Оренбургская область/: «Его звук сочетается с пением птиц, степь. Все-таки оренбургские степи напоминают мелодию курая. Я уже 25 лет играю на этом инструменте, у меня есть свой ансамбль кураистов и кубызистов "Инеш"».

Юлия Барлыбаева, организатор конкурса «Ҡурайсы ҡыҙ»: «Кураистки играют нежнее. Я много участвую в конкурсах кураистов, нас оценивают вместе с мужчинами. И я решила провести конкурс только среди девушек-кураисток».

Участники, ставшие дипломантами и лауреатами, получили ценные призы. Организаторы говорят, что проводить конкурс планируют раз в два года. А победительницей первого «Курайсы кыз» стала Райля Сабитова из Гафурийского района.