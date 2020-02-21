Выпускники УГАТУ пополнят ряды Воздушно-космических сил России

Выпускники Уфимского авиационного университета пополняят ряды воздушно-космических сил России. Дипломы получили 12 новоиспеченных офицеров. Церемония поздравления состоялась в актовом зале УГАТУ, где новоиспеченных лейтенантов поздравили ректор, преподаватели и старшие товарищи.
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Где именно будут нести службу молодые специалисты – остается секретом. Хотя известно, что они будут направлены на базы морской, дальней, военно-транспортной и тактической авиации. География распределения – от Калининградской области до Курильских островов.